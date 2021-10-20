Министерство финансов США пообещало "ужесточить санкции" против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG и привлечь российский Газпром к "ответственности за нарушение санкций", которые были введены ранее.
Объявление об этом прозвучало из уст первого заместителя министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо в эфире ТК CNBC, который вёл прямую трансляцию слушаний в Конгрессе.
"Мы работаем над тем, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, нарушающие наши санкции", — сказал чиновник, не уточнив, какие именно нарушения имеются в виду.
Тем более, что ранее президент Джо Байден озвучил свою позицию, которую невозможно истолковать двояко:
"Санкций не будет! Я сказал!": Байден о СП-2
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