"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину

"Газпром" не забронировал на ноябрь дополнительные мощности ГТС Украины на транзит газа в Европу.

В понедельник, 18 октября прошёл аукцион, на котором предлагалось забронировать на ноябрь мощности газотранспортной системы ГТС Украины в объеме 9,8 миллиона кубометров в сутки, но российская энергетическая компания не стала бронировать допмощности.

При этом "Газпром" забронировал на ноябрь мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" (изначально было предложено 89,1 миллиона кубометров).

В декабре 2019 года "Газпром" и украинский "Нафтогаз "заключили пятилетний транзитный контракт, который предполагал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре через территорию Украины. Получается, что в этом году Киев должен был получать ежесуточно 109 миллионов кубометров российского газа, но после того, как 1 октября начались поставки "голубого топлива" в Венгрию по "Турецкому потоку", прокачки газа через Украину сократились — до 85-89 миллионов кубометров в сутки. В соответствии с условиями контракта, "Газпром" может не использовать оплаченные забронированные мощности

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