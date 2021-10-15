"Санкций не будет! Я сказал!" - Байден о Северном потоке-2

Пока Джо Байден остается президентом США, Белый дом не будет вводить санкции против "Северного потока-2".

О принципиальной позиции, занятой хозяином Белого дома в дискуссии с сенатором США Тедом Крузом - ярым противником российского газопровода, настаивающем на введении Вашингтоном новых санкций против СП-2, сообщает Reuters со ссылкой на "анонимные источники".

По данным ИА, сенатор Круз в качестве основного аргумента настаивает на том, что "неспособность сделать это (ввести санкции) приносит Владимиру Путину геостратегическую победу и "укрепляет коррумпированное российское влияние в Европе".

Байден же видит иную сторону вопроса:

"Несмотря на свое несогласие с трубопроводом, он (Байден) заявил, что отказался от санкций, потому что <…> хотел восстановить напряженные отношения с Германией, ключевым союзником США", — пишет Reuters.