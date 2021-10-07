Европейский политолог: в битве за СП-2 Россия победила евроскептиков

Немецкий политолог Александр Рар считает, что чиновники Евросоюза, которые "вставляли палки в колёса" строительству газопровода СП-2, потерпели "безоговорочное поражение".

Об этом он рассказал в интервью "Вечерней Москве".

По словам политолога, хотя в ЕС всё ещё есть функционеры, препятствующие работе "Северного потока-2", вопреки даже его очевидной выгоде в условиях "небывалых проблем с газом". Но их мало и слушать их никто уже не хочет.

"Они упорствуют потому, что не платят за электричество дома и в офисах. Поэтому и продолжают придерживаться определённой идеологии, настаивая, что "Северному потоку-2", нельзя давать зелёный свет, — пояснил Рар. — Однако в данном вопросе Европа полностью проиграла политическую борьбу, нанеся в себе ущерб в полной мере".

К слову, напомним, что президент России накануне развеял миф о том, что после запуска газопровода Украина лишится транзита российского газа в Европу.