Немцев призвали экономить газ, чтобы не угождать президенту РФ Путину

Журналисты издания Die Zeit опубликовали статью с призывами начать экономить газ, чтобы перестать угождать российскому лидеру Владимиру Путину и преодолеть энергетическую зависимость от РФ.

В материале подчеркивается, что жители Германии могут "ударить по России" с помощью экономии газа. По мнению корреспондентов издания, это отличный ответ на рекордное подорожание голубого топлива.

"Более половины всех домохозяйств в Германии отапливаются природным газом, и эта тенденция усиливается. Немцы сделали себя зависимыми от ископаемого топлива. Ценовой кризис теперь показывает нам эту уязвимость", — сказано в статье.

Сегодня, согласно статистическим данным, 55% всего газа в Германию поставляет Россия. Журналисты Die Zeit убеждены: президент РФ Путин рад таким показателям.

"Теперь он рекомендует немцам как можно скорее сертифицировать завершенный трубопровод "Северный поток-2", хотя слияние поставщика и оператора может нарушить законодательство ЕС. Юридический спор продолжается", — отмечают корреспонденты.

Die Zeit советует жителям ФРГ отключить отопление или перейти в режим жёсткой экономии.

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