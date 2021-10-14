Цены на газ в Европе вновь пошли вверх после падения

После небольшого падения цены на газ в Европе снова начинают расти. Согласно данным биржи ICE Futures, стоимость голубого топлива на открытии торгов составила 1127,5 доллара за тысячу кубометров.

По индексу самого ликвидного европейского хаба TTF уже к 9:13 по московскому времени бумаги подорожали до 1157,5 доллара за тысячу кубометров, что на 3,1% выше расчетной цены предыдущего дня.

К 10:05 стоимость скорректировалась до 1218 долларов.

Напомним, исторический рекорд по ценам на голубое топливо зарегистрировали 6 октября. Тогда тысячу кубометров газа продавали за 1968,2 доллара. Затем стоимость стала резко падать.

Еще в августе 2021 года фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров. По словам экспертов, энергетический кризис связан с низкой заполненностью подземных хранилищ в Европе и высоким спросом на сниженный природный газ в Азии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.