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Московские рестораны впервые получили звёзды Michelin

Экономика

В столице прошла презентация гида Michelin. Впервые девять московских ресторанов завоевали высшую степень признания в кулинарном деле. 

Московские рестораны впервые получили звёзды Michelin

Столица России стала первым и единственным городом в СНГ с отмеченными престижным знаком кафе и ресторанами. Так, по одной звезде Michelin завоевали семь ресторанов Москвы: 

  • "Селфи" (шеф-повар Анатолий Казаков),
  • "Белуга" (Евгений Викентьев),
  • Grand Cru (Давид Эммерле),
  • White Rabbit (Владимир Мухин),
  • Biologie (Екатерина Алехина),
  • "Сахалин" (Алексей Когай),
  • CABBA (Андрей Шмаков).

Двух звёзд удостоились два столичных ресторана: 

  • Artest Chef's table (Артём Астафьев),
  • Twins Garden (Сергей и Иван Березуцкие).

Главным критерием для судейской оценки стало мастерство шеф-поваров и команды. Жюри обращали внимание на качество продукции, время приготовления, подачу блюда и, конечно, вкусовые ощущения. Интересно, что инспекторы путеводителя Michelin посещают рестораны анонимно

Как ранее сообщил журналистам международный директор гида Гвендаль Пулленек, всего в список войдут 69 ресторанов, передаёт РИА Новости. 

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Девять московских ресторанов получили звезды Michelin - Москва 24
Автор: Екатерина Широкова
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