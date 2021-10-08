Сенат США одобрил повышение потолка госдолга во избежание дефолта

Сенат США в четверг проголосовал за временное повышение потолка госдолга на $480 млрд, чтобы избежать возможного дефолта по долгу, прогнозируемого Министерством финансов на 18 октября. Срок действия вынужденной меры истекает 3 декабря.

"Идея" прошла голосование с трудом: 50 голосов "за" и 48 "против".

Подъём, фиксирующий потолок долга на уровне $28,9 трлн, встретил сильное сопротивление со стороны республиканцев. Ожидается, что в ближайшие восемь недель Конгрессу предстоит одновременно решить две задачи: достичь согласия двух правящих партий о размере государственных расходов и не допустить дальнейшего превышения лимита заимствований.

Теперь эта мера должна быть одобрена Палатой представителей, а затем принята президентом страны Джо Байденом.

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