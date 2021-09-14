“Мы наблюдаем системную нехватку газа”: эксперт о росте цены газа

Системная нехватка газа в течении длительного времени способствовала нынешнему скачку цен на газ в Европе. Об этом сообщил корреспонденту Pravda. Ru замгендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В свою очередь, по мнению эксперта, данная ситуация вызывает вопросы о правильности политики, которую проводит Европа.

"Одно дело короткий взлет из-за аномальной погоды или аварии, а другое последовательный и долгосрочный рост на фоне системной нехватки газа, что мы наблюдаем сейчас. Это порождает вопросы относительно правильности политики, которую в энергетической сфере проводила и проводит Европа", — говорится в сообщении.

При этом, как отметил Алексей Гривач, прогнозировать стоимость природного газа в настоящее время проблематично, так как на это влияет множество факторов, в том числе и погодные условия.

"Сейчас ценовое ралли провоцирует еще и значительное падение выработки на ветряных электростанциях в Северном море. Но и неопределенность с выдачей разрешений на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2” тоже нервирует трейдеров", — уточнил эксперт.

Эксперт также добавил, что не видит прямой зависимости между курсом рубля и ценой на газ.

Напомним, по последним данным, цена одной тысячи кубометров газа вновь показала исторический максимум, превысив прежний показатель на 10 долларов. По сведениям на 12.00 мск 14 сентября, цена газа составила 810 долларов за 1 тысячу кубических метров.

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