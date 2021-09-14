Цена на газ в Европе вновь побила рекорд

Стоимость газа в Европе вновь достигла рекордного уровня. По данным на утро 14 сентября, цена газа составила более 800 долларов за одну тысячу кубических метров.

За 24 часа голубое топливо подорожало на 80 долларов. Такие цифры приводит агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Накануне сообщалось, что цена на газ достигла рекордных показателей. Согласно биржевой стоимости, по сведениям на понедельник, максимальная стоимость газа составляла 720 долларов за одну тысячу кубических метров.

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