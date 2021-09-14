Цена газа в Европе достигла $810 за 1 тыс кубометров

Цена на газ превысила 810 долларов за одну тысячу кубических метров.

Согласно информации с биржи ICE, по данным на 12.00 мск 14 ноября, цена на голубое топливо превысило 810 долларов за одну тысячу кубических метров.

"Цена фьючерса на природный газ TTF, по данным на вторник, составила $810,32 за одну тысячу кубометров или 66,3 евро за Мегаватт-час", — приводит ТАСС данные биржи.

До этого стоимость одного кубометра газа составляла $770, $780, $790 и $800, каждый раз достигая исторического максимума.

Эксперты не исключают возможности, что стоимость одного кубометра газа достигнет одной тысяч долларов.

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