Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ

Биржевые цены на газ в Европе продолжают рост, в понедельник был достигнут рубеж в 740 долларов за тысячу кубометров. Тем временем, американские чиновники начали обвинять Россию в том, что она поставляет недостаточно газа европейским потребителям.

Об этом в интервью Financial Times старший советник госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн. По его словам, Европе угрожает нехватка газа зимой, поскольку Россия якобы недопоставила на европейский рынок достаточные объемы газа.

При этом, отметим, никто не берётся утверждать, что Россия не выполняет свои контрактные обязательства. Претензии в том, что Россия не поставляет столько газа, сколько нужно.

По словам Хохштейна, "если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы". Что его беспокоит.

Он констатировал, что Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.

В связи с этим Хохштейн подчеркнул, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России. "Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", — добавил он.

Разумеется, если старшего советника так беспокоит ситуация с газом в Европе, то он мог бы обратить внимание и на тот факт, что американские поставщики до недавнего времени отправляли все свободные объемы сжиженного природного газа не европейцам, а в Азию, где цены существенно выше европейских. Но не обращает, адресуя претензии России.

Впрочем, поставки СПГ в связи с ростом цен увеличиваются — в сентябре по сравнению с августом на 20 процентов. Но обусловлено это, разумеется, не альтруизмом поставщиков СПГ, дело именно в росте цен.

Впрочем, подобных претензий от американских чиновников следовало ожидать. В западной прессе уже достаточно много материалов о том, что Россия якобы не поставляет Европе столько газа, сколько ей требуется. Хотя всё, что предусмотрено контрактами, Россия поставляет.