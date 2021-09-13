Стоимость газа в Европе снова побила рекордную отметку

Биржевая стоимость газа снова побила рекорд на европейском рынке. Цена за тысячу кубометров топлива на торгах остановилась на отметке в 720 долларов, передаёт RT.

По индексу голландского TTF, сначала стоимость октябрьского фьючерса остановилась на отметке 728,2 доллара, после скорректировалась на 724,1.

Голубое топливо подорожало на 10 долларов за три дня. До этого максимальную стоимость газа на рынке Европы зафиксировали 10 сентября.

Стоимость сентябрьского фьючерса составляла 600 долларов за тысячу кубометров.

Ранее эксперты по энергетике прокомментировали цену на российское топливо для Германии. По словам специалиста, в то время как для стран Европы и Украины цена колеблется в районе 700 долларов за тысячу кубометров, ФРГ закупает газ у России по заниженной стоимости. Валентин Землянский заявил, что украинской стороне необходимо наладить отношения с Россией.

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