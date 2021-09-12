Эксперт Землянский рассказал о цене российского газа для Германии

Эксперт по энергетике Валентин Землянский прокомментировал цену российского газа для Украины и стран Европы. По его словам, ФРГ покупает газ у России за 270 долларов в том время, как для других государств цена составляет от 700 долларов.

Землянский заявил, что предстоящая зима для Украины будет дефицитный в плане газового топлива. По мнению эксперта, украинским властям необходимо брать пример с Германии и наладить отношения с Россией для снижения цены на газ.

Ранее сообщалось, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о возможной блокировке газопровода "Северный поток-2" из-за санкций со стороны США. Витренко также отметил, что российский газ имеет повышенную закупочную цену для Украины.

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