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Глава "Нафтогаза" счёл возможной блокировку "Северного потока-2" санкциями США

Мир

Работа газопровода "Северный поток-2" может быть заблокирована в результате введения санкций властями США, полагает полагает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Глава "Нафтогаза" счёл возможной блокировку "Северного потока-2" санкциями США

"Если правительство США введёт санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом "Северный поток-2" не будет работать", — цитирует ТАСС заявление Витренко на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming.

Глава "Нафтогаза" отметил, что благодаря американским санкциям строительство газопровода блокировалось в течение долгого времени.

Напомним, "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" 10 сентября. Теперь на газопроводе планируется вести пусконаладочные работы.

Как сообщалось ранее, стройку "Северного потока — 2" приостановили в конце 2019 года после отказа швейцарской компании Allseas от укладки труб в связи с угрозой американских санкций. В конце 2020 года строительство газопровода возобновили.

"Северный поток-2" — это две нитки газопровода, проложенные из РФ в Германию через Балтийское море. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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