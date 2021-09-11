Глава "Нафтогаза" счёл возможной блокировку "Северного потока-2" санкциями США

Работа газопровода "Северный поток-2" может быть заблокирована в результате введения санкций властями США, полагает полагает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Если правительство США введёт санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом "Северный поток-2" не будет работать", — цитирует ТАСС заявление Витренко на проходящем в Киеве форуме YES Brainstorming.

Глава "Нафтогаза" отметил, что благодаря американским санкциям строительство газопровода блокировалось в течение долгого времени.

Напомним, "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" 10 сентября. Теперь на газопроводе планируется вести пусконаладочные работы.

Как сообщалось ранее, стройку "Северного потока — 2" приостановили в конце 2019 года после отказа швейцарской компании Allseas от укладки труб в связи с угрозой американских санкций. В конце 2020 года строительство газопровода возобновили.

"Северный поток-2" — это две нитки газопровода, проложенные из РФ в Германию через Балтийское море. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

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