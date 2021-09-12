EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей на Черном море
Захарова о разрешении детям менять гендер: "Так зло над нами ещё не потешалось"
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
В МВД сообщили о самом популярном способе мошенничества
Дипломат США назвал условие для противостояния Германии СП-2
Производитель Xiaomi отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму
На востоке Китая выявили очаг распространения коронавируса
Володин высказался о Зеленском: "Привык шутить и играть роли"
ФБР по приказу Байдена обнародовало документ о теракте 11 сентября

Эксперт прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о высокой закупочной цене газа

Экономика

Аналитик Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о высокой закупочной цене газа для Украины.

Эксперт прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о высокой закупочной цене газа

Ранее Витренко рассказал, что украинская власть вынуждена закупить газ по повышенной стоимости.

По словам Юшкова, с 2015 года Украина прекратила закупку газа у энергетической компании "Газпром". Однако европейские компании продолжают покупать газ у "Газпрома", в результате чего они продают его украинским организациям.

То есть никогда никакого другого газа (кроме российского. — ред.) не было на Украине", — рассказал Юшков в интервью RT.

По мнению Юшкова, когда Витренко говорил об "энергетической безопасности", он пытался найти оправдание высокой стоимости российского газа. Эксперт отметил, что закупочная стоимость газа для Украины является ценой обеспечения политического пиара страны.

Ранее дипломат США Курт Волкер сообщил о планах США и Германии противостоять проекту газопровода "Северный поток-2".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Слова Украины об отказе от российского газа
Автор: Владан Джурич
Последние материалы
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей на Черном море
Эксперт прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о высокой закупочной цене газа
Захарова о разрешении детям менять гендер: "Так зло над нами ещё не потешалось"
На учениях "Запад-2021" впервые провели массовое ночное десантирование
В МВД сообщили о самом популярном способе мошенничества
Дипломат США назвал условие для противостояния Германии СП-2
Производитель Xiaomi отреагировал на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму
На востоке Китая выявили очаг распространения коронавируса
Володин высказался о Зеленском: "Привык шутить и играть роли"
ФБР по приказу Байдена обнародовало документ о теракте 11 сентября
Популярное
Мир. Новости мира
В Раде заговорили о прямых закупках российского газа

Украине приходится переплачивать за российский газ вследствие отказа от закупок напрямую. Такое положение дел в эфире телеканала "Наш" обрисовала депутат Верховной рады Анна Скороход.

В Раде заговорили о прямых закупках российского газа
11 сентября 2001: официальная версия гибели башен-близнецов не вызывает доверия
Мировое наследие
11 сентября 2001: официальная версия гибели башен-близнецов не вызывает доверия
Происшествия
Новая версия гибели москвички и её внучки, пострадавших "из-за арбуза"
Мир. Новости мира
Не сдержалась: президент Эстонии резко высказалась о стремлении Украины в ЕС
Василий Амирджанов Сейчас можно всё: кандидат в депутаты Дмитрий Певцов потребовал возвращения цензуры Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер Ирина Гусакова Европа может отдать афганских беженцев талибам* Ирина Гусакова
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о большом числе заражённых COVID-19 на курортах РФ
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил угрозу нарастания потока афганских беженцев в соседние страны
Кулеба пожаловался на усталость от неопределённости отношений с ЕС
Мир. Новости мира
Кулеба пожаловался на усталость от неопределённости отношений с ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников