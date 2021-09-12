Эксперт прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о высокой закупочной цене газа

Аналитик Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о высокой закупочной цене газа для Украины.

Ранее Витренко рассказал, что украинская власть вынуждена закупить газ по повышенной стоимости.

По словам Юшкова, с 2015 года Украина прекратила закупку газа у энергетической компании "Газпром". Однако европейские компании продолжают покупать газ у "Газпрома", в результате чего они продают его украинским организациям.

То есть никогда никакого другого газа (кроме российского. — ред.) не было на Украине", — рассказал Юшков в интервью RT.

По мнению Юшкова, когда Витренко говорил об "энергетической безопасности", он пытался найти оправдание высокой стоимости российского газа. Эксперт отметил, что закупочная стоимость газа для Украины является ценой обеспечения политического пиара страны.

Ранее дипломат США Курт Волкер сообщил о планах США и Германии противостоять проекту газопровода "Северный поток-2".

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