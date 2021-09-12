Дипломат США назвал условие для противостояния Германии СП-2

Представитель США в НАТО Курт Волкер рассказал, что американские власти и руководство Германии планируют противостоять магистральному газопроводу "Северный поток-2", если российские лидеры будут использовать его в качестве оружия.

На киевском мероприятии YES Brainstorming дипломат Курт Волкер подчеркнул, что Вашингтон борется с проектом "Северный поток-2". Вместе с этим политик отметил, что это — только слова, необходимо действовать. Также представитель, которого цитируют журналисты Главреда, подчеркнул:

"Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине".

Курт Волкер увидел в газопроводе возможную угрозу для Украины и Европы.

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн на этом же форуме в Украине заявлял о необходимости сдерживать проект "Северный поток-2". Американский политик объяснил свою позицию:

"Это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам".

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