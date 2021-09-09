EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Из-под завалов на месте взрыва газа в Ногинске извлекли тело девушки
Российский миллиардер Дерипаска призвал умерить потребление
Внучка Гурченко впала в депрессию из-за свадьбы Шаляпина
Кулеба: Украина готовит новые вывозные рейсы из Афганистана
Эксперт рассказал, может ли COVID-19 вытеснить ОРВИ
В ФМБА разрабатывают вакцину для борьбы со всеми видами COVID-19
В Красноярском крае найдены сбежавшие из дома девочки
В суд поступило дело о многолетнем изнасиловании саратовцем своей дочери
Мурашко заявил, что страны G20 признали "Спутник V" лучшей вакциной от COVID-19

Запуск «Северного потока-2» стабилизирует цены на газ

Экономика

Запуск газопровода "Северный поток-2" позволить не допустить увеличение цен на газ в Европе. Однако его итоговая цена будет зависеть от многих факторов, включая условия предстоящей зимы.

Запуск «Северного потока-2» стабилизирует цены на газ

Ранее в парламенте Германии выразили надежду на то, что запуск нового трубопровода способствует снижению цены на газ и установлению стабильности в Евросоюзе.

При этом, по мнению замдиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, цены на газ не станут ниже нынешнего уровня. Об этом сообщил эксперт в беседе с корреспондентом ОСН.

"Я не уверен, что цены будут ниже, чем сейчас, потому что начинается отопительный сезон и он может быть суровым. Это приведёт к росту цен, могут быть перебои с поставками или дальнейший отток СПГ с рынка Европы на азиатские рынки", — говорится в сообщении.

Вместе с тем без "Северного потока-2" цены бы поднялись еще сильней. К тому же, новый трубопровод станет серьёзным фактором энергетической безопасности, следует из сообщения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Алина Ибрагимова
Последние материалы
Игра по-черному с "Тольяттиазотом" бьет по всему российскому бизнесу
Запуск «Северного потока-2» стабилизирует цены на газ
Из-под завалов на месте взрыва газа в Ногинске извлекли тело девушки
Российский миллиардер Дерипаска призвал умерить потребление
Внучка Гурченко впала в депрессию из-за свадьбы Шаляпина
Кулеба: Украина готовит новые вывозные рейсы из Афганистана
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Эксперт рассказал, может ли COVID-19 вытеснить ОРВИ
В ФМБА разрабатывают вакцину для борьбы со всеми видами COVID-19
В Красноярском крае найдены сбежавшие из дома девочки
Популярное
Здоровье
Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса

Во время болезни может проявиться грозный симптом COVID-19, при возникновении которого нужно сразу же обратиться к врачу.

Эксперт Роспотребнадзора назвала самый опасный симптом коронавируса
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Мир. Новости мира
Украина рассчитывает управлять "Северным потоком-2"
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть мухи за спиной у Путина
Василий Амирджанов Мир движется к гуманизации "бармалеев", погружающих Афганистан в средневековье Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему правительство в Триполи освободило сына Муаммара Каддафи Любовь Степушова Ирина Гусакова Ядерное оружие США стало орудием предвыборной борьбы в Германии Ирина Гусакова
Интересные Новости
Школьник из Британии нашёл на картах Google "дыру в центре Земли"
Мир. Новости мира
Литовский депутат негодует из-за работы белорусов на дорогах страны
"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки
Российский шоу-бизнес
"Приветик мужу передайте": Собчак рассказала о покровителях Канделаки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников