Запуск «Северного потока-2» стабилизирует цены на газ

Запуск газопровода "Северный поток-2" позволить не допустить увеличение цен на газ в Европе. Однако его итоговая цена будет зависеть от многих факторов, включая условия предстоящей зимы.

Ранее в парламенте Германии выразили надежду на то, что запуск нового трубопровода способствует снижению цены на газ и установлению стабильности в Евросоюзе.

При этом, по мнению замдиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, цены на газ не станут ниже нынешнего уровня. Об этом сообщил эксперт в беседе с корреспондентом ОСН.

"Я не уверен, что цены будут ниже, чем сейчас, потому что начинается отопительный сезон и он может быть суровым. Это приведёт к росту цен, могут быть перебои с поставками или дальнейший отток СПГ с рынка Европы на азиатские рынки", — говорится в сообщении.

Вместе с тем без "Северного потока-2" цены бы поднялись еще сильней. К тому же, новый трубопровод станет серьёзным фактором энергетической безопасности, следует из сообщения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.