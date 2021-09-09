В Совфеде рассказали о выгоде "Северного потока-2" для всех

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал, что газопровод "Северный поток-2" может быть выгодным для всех. По его словам, последним препятствием проекта являются новые власти Германии и юридические тонкости.

"Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода "Северного потока-2" очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии", — рассказал Джабаров RT.

По мнению сенатора, новая власть Германии может критиковать проект газопровода, но не будет предпринимать более серьёзных решений, потому что Германии нужен газ.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что СП-2 может иметь трудности из-за новых властей Германии и юридических особенностей. В материале Handelsblatt говорится, что смена власти подтолкнёт США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

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