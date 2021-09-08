Украина рассчитывает управлять "Северным потоком - 2"

Страны Европы совместно с Украиной решили отобрать у России часть газопровода, который проходит по украинской территории, и выступить с требованием понизить цены на газ.

В последнее время стоимость газа для Европы превысила отметку в 620 долларов за один кубометр, отмечается в пресс-релизе, распространённом пресс-службой украинского правительства.

Украинские чиновники решили отобрать у России участок газовой трубы, который проходит по территории их страны и управлять им самостоятельно. Для этого они планируют создать нового оператора на Украине.

В пресс-службе украинского правительства сообщили, что, забрав часть трубы, Украина сможет "управлять всем газопроводом", распределять газ в европейские страны и определять цену.

Ранее Германия предложила "Газпрому" продать часть газопровода "Северный поток — 2", чтобы обойти правила ЕС.

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