Китай пошёл в отказ: Чубайс назвал угольную стратегию России провальной

Стратегия "угольной кампании" России может провалиться, считает спецпредставитель президента. По словам Анатолия Чубайса, вектор по поставкам угля в Китай, который Россия определила до 2035 года, неработоспособен, если Поднебесная частично откажется от топлива.

"Цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь: с этого, 2021 года, Китай берёт под жесточайший контроль любой прирост объёма потребления угля, а с 2025 года Китай начинает сокращение абсолютного объёма потребления угля в стране", — цитирует Чубайса РБК.

О решении жёсткого регулирования импорта угля в Китай председатель КНР Си Цзиньпин сообщил в апреле.

Проблемы с поставками твёрдого топлива в Китай начались ещё в 2020 году. Зимой они были заморожены, а с весны появились жалобы от транспортировочных компаний на сложности и высокие требования при прохождении на границе КНР. В страну пускали примерно половину гружёных углём составов.

Однако проблемы с ввозом ресурсов в КНР не ограничиваются только углём. В марте РЖД сообщала, что на границе Китая "разворачивали" каждый третий поезд с лесом.

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