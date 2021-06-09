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Китайские власти задумались об "угольном ценовом лимите"

Экономика

Новости из Поднебесной: власти начали рассмотрение мер, которые помогут ограничить цены на уголь. Дело в том, что в летние месяцы спрос на него традиционно достигает пика.

Китайские власти задумались об "угольном ценовом лимите"

Данные приводит Bloomberg: по данным поставщика финансовой информации, конечным результатом регулирования цен должно стать снижение стоимости электричества. Возможные ограничения затронут всю страну, их суть проста: будет выставлена максимальная цена, по которой компании, добывающие уголь, смогут его продавать. Уточняется, что планируется

"…лимит в размере 900 юаней ($141) или 930 юаней за тонну на базисную цену в порту Циньхуандао".

Пока китайские власти не приняли окончательное решение, так что возможна "переигровка" и отказ от данной стратегии.

Напомним, что согласно открытой статистике Китай не только остаётся мировым лидером по производству и потреблению угля, но и занимает первое место по потреблению электричества, полученного в ходе сжигания полезного ископаемого.

При этом уже в мае фьючерсы на энергетический уголь, торгуемые на Товарной бирже Чжэнчжоу, добрались до 1000 юаней за тонну и поставили тем самым рекорд.

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Облом экономики Китая | Дешевый уголь заканчивается | Проблемы энергопотребления| AfterShock.news
Автор: Константин Шапров
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