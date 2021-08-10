Цены на газ в Европе превысили $550 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе в ходе торгов 10 августа уже второй раз за последние пять дней превысили отметку в $550 за 1 тыс. кубометров.

На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти $540. В течение дня цена поднялась до $553. К 17:15 мск стоимость равнялась примерно $545,3.

Рост цен на газ на форвардном рынке был зафиксировано ещё в прошлом году.

Тогда средняя за день цена фьючерса составляла около $150,6 (или 127,6 евро за 1 тысячу кубометров), то есть, за год стоимость газа выросла в 3,6 раза.

Рекордный рост цен на газ произошел из-за аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа.

"Газпром" пока не смог восстановить поставки, что и привело к сроту цен на топливо на европейском рынке.

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