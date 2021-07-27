Несладкая жизнь: эксперты нашли продукты, которые подешевели

Глядя на полки магазинов с растущими ценниками практически на все продукты, многие россияне задались вопросом: неужели нет ни одного продукта, который бы значительно подешевел? Есть, и даже несколько, отвечают эксперты-статистики.

Данные "Росстата" и GfK публикует РБК: как оказалось, по итогам первого полугодия россиян "порадовали" лимоны и чеснок.

Лимоны в первом полугодии 2020 года стоили примерно 189,4 рубля за кило, в первом полугодии 2021 года — 131,9 рубля.

Чеснок в первом полугодии 2020 года стоил примерно 254,5,4 рубля за кило, в первом полугодии 2021 года — 229,6 рубля.

Проще говоря, лимоны стали дешевле на 30%, а чеснок — на 10%. Небольшим "приятным дополнением" служат лаймы — они тоже подешевели.

Также россиянам стало проще купить:

лук, который подешевел примерно на 7% (до 32 рублей за кило);

пшено, "упавшее" сразу на 11% (до 60,8 рубля за кило).

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