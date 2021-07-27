EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отдыхают на яхте украинского олигарха
Подписчики осудили Шепелева за фото с сыном Платоном
Это другое: в Турции разъяснили для России ситуацию с Украиной и БПЛА
Триумф в плавании и стрельбе: россияне берут медали Токио-2020
Блёданс вмешалась в скандал с особенными детьми
Новый президент Ирана объяснил внешнеполитический приоритет страны
Мошенники придумали "схему с мессенджерами": как пытаются обмануть россиян
Варшава гордо заявила, что "задерживала финализацию" Nord Stream 2
"Чётко, вертикально и продуманно": зачем Украине национальное сопротивление

Несладкая жизнь: эксперты нашли продукты, которые подешевели

Экономика

Глядя на полки магазинов с растущими ценниками практически на все продукты, многие россияне задались вопросом: неужели нет ни одного продукта, который бы значительно подешевел? Есть, и даже несколько, отвечают эксперты-статистики.

Несладкая жизнь: эксперты нашли продукты, которые подешевели

Данные "Росстата" и GfK публикует РБК: как оказалось, по итогам первого полугодия россиян "порадовали" лимоны и чеснок.

  • Лимоны в первом полугодии 2020 года стоили примерно 189,4 рубля за кило, в первом полугодии 2021 года — 131,9 рубля.
  • Чеснок в первом полугодии 2020 года стоил примерно 254,5,4 рубля за кило, в первом полугодии 2021 года — 229,6 рубля.

Проще говоря, лимоны стали дешевле на 30%, а чеснок — на 10%. Небольшим "приятным дополнением" служат лаймы — они тоже подешевели.

Также россиянам стало проще купить:

  • лук, который подешевел примерно на 7% (до 32 рублей за кило);
  • пшено, "упавшее" сразу на 11% (до 60,8 рубля за кило).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лимоны подешевели, подорожала свёкла: цены на продукты в Калининградской области
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Несладкая жизнь: эксперты нашли продукты, которые подешевели
Блёданс вмешалась в скандал с особенными детьми
ЦБ РФ поможет россиянам определить легальные ломбарды
Новый президент Ирана объяснил внешнеполитический приоритет страны
Мошенники придумали "схему с мессенджерами": как пытаются обмануть россиян
Варшава гордо заявила, что "задерживала финализацию" Nord Stream 2
"Чётко, вертикально и продуманно": зачем Украине национальное сопротивление
США определились, кого пошлют на "Крымскую платформу"
Экс-врач Белого дома уверен, что Байден "тронулся умом"
Ушла легенда: Майк Митчелл умер на турецком курорте
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Политика. Новости и аналитика
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Мир. Новости мира
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников