Глядя на полки магазинов с растущими ценниками практически на все продукты, многие россияне задались вопросом: неужели нет ни одного продукта, который бы значительно подешевел? Есть, и даже несколько, отвечают эксперты-статистики.
Данные "Росстата" и GfK публикует РБК: как оказалось, по итогам первого полугодия россиян "порадовали" лимоны и чеснок.
Проще говоря, лимоны стали дешевле на 30%, а чеснок — на 10%. Небольшим "приятным дополнением" служат лаймы — они тоже подешевели.
Также россиянам стало проще купить:
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