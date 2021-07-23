В России овощи и фрукты будут дешеветь до октября этого года

Цена на овощи и фрукты будет снижаться до октября этого года. Об этом рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов для URA. RU.

По его данным, причиной такого процесса является текущая дефляция. У неё сезонный характер из-за поступления на рынок нового урожая. По мнению специалиста, подобная дефляция происходит каждый год. В этот раз процессы затянулись из-за неблагоприятных погодных условий, но на опытовом рынке цены на овощи и фрукты уже снизились.

Со словами Дмитрия Леонова согласен член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха. Он тоже считает, что дефляция носит временный характер.

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