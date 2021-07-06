Почти 60-процентный рост показала российская интернет-торговля за период коронавирусной пандемии.
На сегодня ее оборот достиг показателей выше 3 трлн рублей.
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на международной промышленной выставке "Иннопром".
Мишустин отметил, что большую роль в успешном развитии торговых площадок сыграли новые информационные платформы, посредством которых теперь связываются напрямую производители и потребители.
По его словам, во время пика ограничений, связанных с пандемией, почти 45% всех предприятий страны смогли перейти на удаленную работу, что дало огромный толчок онлайн-торговле.
"На фоне пандемии полностью трансформировались целые секторы экономики, банки, городской транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и СМИ. Это позитивное развитие", — сказал российский премьер.
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