Пандемия пошла на пользу электронной коммерции в России

Почти 60-процентный рост показала российская интернет-торговля за период коронавирусной пандемии.

На сегодня ее оборот достиг показателей выше 3 трлн рублей.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на международной промышленной выставке "Иннопром".

Мишустин отметил, что большую роль в успешном развитии торговых площадок сыграли новые информационные платформы, посредством которых теперь связываются напрямую производители и потребители.

По его словам, во время пика ограничений, связанных с пандемией, почти 45% всех предприятий страны смогли перейти на удаленную работу, что дало огромный толчок онлайн-торговле.

"На фоне пандемии полностью трансформировались целые секторы экономики, банки, городской транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и СМИ. Это позитивное развитие", — сказал российский премьер.