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"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии

Экономика

Не успели эксперты "подсказать" ПФР, что ради индексации пенсий стоило бы поработать более активно, как нашёлся весьма интересный вариант инвестирования. И связан он с набирающим силу трендом ESG.

"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии

Средства как из ПФР, так и из НПФ можно было бы перевести как инвестиции в "зелень" — но не в виде "вечнозелёных американских президентов", а в виде "зелёных" облигаций (ESG). Данный вид облигаций предполагает, что проект, под который они выпущены, будет либо улучшать экологическую обстановку, либо минимально на неё влиять.

"Как таковых "зеленых" облигаций пока нет на нашем финансовом рынке, да и в проектах нет, а за рубежом — это объект инвестирования для фондов.

У нас, как известно, этот сегмент развит крайне слабо, хотя здесь с финансовой точки зрения, наверное, было бы перспективно при определённых условиях, чтобы в эти облигации инвестировались средства пенсионных фондов — как частных, так и через управляющие компании средства Пенсионного фонда России", — отметил главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач на площадке международной промышленной выставки "Иннопром".

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