"Нужно задуматься": в ГД нашли вариант наращивания индексации пенсий

Мнение о том, за счёт чего может вырасти индексация пенсий, представил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов. Он считает, что ключевой момент — доходность, и ПФР в этом плане есть куда расти.

Изотов прокомментировал ситуацию с доходностью для URA. RU. Он уверен, что специалисты ПФР могут и должны более активно заниматься качественным инвестированием средств.

"Если они [ПФР] хотят работать как нормальный институт, который поддерживает доходность населения, они должны быть более активны. Есть множество разных инструментов. Есть фондовый рынок, где можно вкладывать в облигации федерального займа, которые гарантируют доходность от государства", — привёл пример Изотов.

Ранее, напомнил Изотов, нередки были ситуации с размещением денег под 1-2% годовых, тогда как на Мосбирже, например, заявки на размещение вполне реально реализовать и со ставкой 6,5%.

"Индексация зависит именно от доходности Пенсионного фонда. Нужно задуматься о том, что приносит нормальную хорошую доходность, а не пассивный доход от депозитов", — сказал депутат.

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