Накрыло: в WSJ объяснили, почему в Европе растут цены на газ

Интересная тенденция сформировалась в Европе: рост цен на газ продолжается, несмотря на смену погоды. Если ранее подорожание объясняли необычно холодной зимой, то теперь в дело вступило необычно жаркое лето.

Ситуация, пишет The Wall Street Journal, образовалась следующая. Из-за жары, которая накрыла некоторые страны Европы (например, в Италии и Германии — за 30), начался стремительный рост потребления энергии — люди включили кондиционеры. Рост "проел" запас предложения по газу, образовавшийся в связи с пандемией, и цены пошли вверх.

"Цены на природный газ в начале летнего сезона кондиционирования воздуха почти вдвое выше, чем год назад. Спрос на топливо растёт по мере того, как вновь "открываются" мировые экономики. Между тем, американские производители придерживаются достаточно скромных планов по добыче, которые они наметили с целью устранения перенасыщения рынка", — пишет издание.

Вторичный фактор роста цен на газ — снижение выработки энергии на ряде крупных ГЭС из-за засухи на западе США: дневные температуры там сейчас превышают 40 градусов Цельсия.

Промежуточные итоги ситуации:

на площадке TTF (Нидерланды) контракты по принципу "на день вперёд" торгуются за 264 доллара. При этом "Газпром" заложил в план, определяющий экспорт в дальнее зарубежье, среднюю цену в 170 долларов, сообщает "Интерфакс";

дорожающий газ "подтолкнул" спрос на уголь. Так называемый энергетический уголь стал по сравнению с 2020 годом дороже вдвое (данные терминала Ньюкасла, Австралия).

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