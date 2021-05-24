Размером с Италию и Австрию: "разрыв" по запасам газа в Европе побил рекорд

Продолжаются сложности с наполнением европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ). Если сравнивать цифры за этот и прошлый год, то можно увидеть: случился новый антирекорд.

Напомним, что ранее в "Газпроме" писали про "Белого Металлического Быка" на европейских газовых рынках: к середине мая там значительно выросли цены. В частности, на одном из крупных хабов TTF газ уже 14 мая продавали по 341 доллар за тысячу "кубов". При этом 5 мая тысяча "кубов" стоила 307 долларов.

Теперь же стало известно, что поставлен антирекорд: как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение "Газпрома", речь идёт об отставании на 24,7 млрд кубометров газа.

"Это больше, чем "Газпром" поставил за весь прошлый год суммарно таким крупным потребителям, как Италия и Австрия", — приводят сравнение в компании.

Страдает и Украина: Киев отстаёт от плана на 2,09 млрд кубометров. Напомним, что в период с 30 апреля по 16 мая в украинские ГПХ попали "крохи" в виде 0,12 млрд кубометров.