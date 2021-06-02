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На ПМЭФ рассказали, какой будет сеть ТПУ в Петербурге

Экономика

Компания "Мегалайн" раскрыла подробности представленного на ПМЭФ-21 проекта строительства сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Петербурге.

На ПМЭФ рассказали, какой будет сеть ТПУ в Петербурге

Первый пересадочный узел будет создан на "Старой деревне" и объединит в себе станцию метро, остановки общественного транспорта, ЖД-станцию и перехватывающую парковку. Проект ТПУ также предполагает строительство гостиницы и торгового центра. Объект спроектирован по принципу "сухие ноги", то есть пассажир сможет сменить вид транспорта, не выходя на улицу.

Если говорить о перехватывающих парковках, то у Петербурга уже есть негативный опыт создания подобных объектов. Например, на станции "Ладожская" парковку оборудовали слишком далеко от метро, в результате чего она оказалась невостребованной. "Мегалайн" учел этот нюанс и предлагает более комфортный для автомобилистов вариант пересадки на общественный транспорт. На "Старой деревне" стоянка будет находиться прямо под крышей пересадочного узла.

"Когда будет реализован проект "Старой деревни", из-за коммерческой составляющей транспортно-пересадочного узла он сам по себе будет являться точкой притяжения", — рассказал представитель компании "Мегалайн".

Сообщается, что на полях ПМЭФ-2021 компания "Мегалайн" и администрация Петербурга подпишут соглашение о намерениях реализации ТПУ "Старая Деревня". Финансировать проект планируют за счет инвестиций и из средств городского бюджета. В общей сложности в рамках развития транспортной сети Петербурга девелопер запланировал строительство 61 пересадочного комплекса.

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Автор: Ольга Лазарева
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