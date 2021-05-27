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Планку взяли: Россия "накопила" на исторический рекорд

Экономика

Россия успешно поставила новый рекорд, связанный с финансами. Международные резервы нашей страны взяли планку в 600,9 млрд долларов.

Планку взяли: Россия "накопила" на исторический рекорд

Данные о рекорде приводит РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка. Ранее, отмечают эксперты ЦБ, рекорд в 600,7 млрд был зафиксирован в августе прошлого года.

"Международные резервы по состоянию на 21 мая составили 600,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, преимущественно в результате положительной переоценки", — уточняют в ЦБ.

Напомним, что к международным резервам России относят:

  • монетарное золото (то есть золото в виде слитков и монет);
  • СДР (специальные права заимствования, то есть искусственное безналичное средство платежа, эмитируемое МВФ);
  • так называемую резервную позицию в МВФ (то есть средства России на счёте общих ресурсов фонда);
  • иностранные валюты.

За 2020 год рост данных резервов составил около 7,5%. 1 января страна встретила с запасом в 595,8 млрд долларов.

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Золото России. Резервы растут - и что дальше?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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