Россия успешно поставила новый рекорд, связанный с финансами. Международные резервы нашей страны взяли планку в 600,9 млрд долларов.
Данные о рекорде приводит РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка. Ранее, отмечают эксперты ЦБ, рекорд в 600,7 млрд был зафиксирован в августе прошлого года.
"Международные резервы по состоянию на 21 мая составили 600,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7 миллиардов долларов, или на 1,2%, преимущественно в результате положительной переоценки", — уточняют в ЦБ.
Напомним, что к международным резервам России относят:
За 2020 год рост данных резервов составил около 7,5%. 1 января страна встретила с запасом в 595,8 млрд долларов.
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