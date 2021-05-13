Эксперт рассказал, как защитить сбережения от долларовой инфляции

В апреле 2021 года инфляция в США ускорилась до 4,2% в годовом выражении с 2,6% месяцем ранее. Как защитить сбережения от долларовой инфляции рассказал управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Теоретически инфляция приводит к ослаблению валюты в среднесрочной перспективе, указал эксперт. Но в США повышенная инфляция, выше 2%, наблюдается только второй месяц и нужно подождать статистики следующих месяцев, сообщает РИА "Новости".

Тем не менее, если есть желание защитить от инфляция прямо сейчас, то Русецкий рекомендует обратить внимание на сырьё и сырьевые акции, в том числе российские. В то же время, если сбережения уже конвертированы в доллары, то имеет смысл вкладывать их в долларовые акции.

Эксперт отметил, что россияне редко реагируют на долларовую инфляцию ниже 10% в годовом выражении, поэтому вряд ли начнут обменивать американскую валюту на российскую.

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