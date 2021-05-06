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Объём ФНБ подрос на 23,3 млрд рублей

Экономика » Финансы » Деньги

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель увеличился на 23,3 млрд рублей, сообщает Министерство финансов РФ.

Объём ФНБ подрос на 23,3 млрд рублей

К 1 мая 2021 года его размер составлял 13 трлн 825,4 млрд рублей, или около 12% ВВП. При этом ликвидная часть ФНБ сократилась на 19 млрд рублей, до 8 трлн 660,7 млрд рублей (7,5% ВВП).

В отличие от общего объёма фонда, от размера ликвидной части зависит, сколько денег правительство может использовать для инвестирования в нужные проекты. После всех инвестиций объём ликвидной части ФНБ не должен быть меньше 7% ВВП, согласно действующему Бюджетному кодексу.

Стоит отметить, что убыток от размещения денег фонда на валютных счетах Центробанка уменьшился до 3,3 млрд рублей. Месяцем ранее убыток составлял 3,9 млрд рублей. Это значит, что в апреле валютные счета ЦБ принесли прибыль в размере примерно 600 млн рублей.

Увеличился за апрель и общий доход от размещения средств ФНБ в разрешённые активы: до 6,3 млрд с 5,1 млрд рублей месяцем ранее.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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