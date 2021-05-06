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Минфин направит на покупку валюты почти 124 млрд рублей

Экономика » Финансы » Деньги

Министерство финансов РФ в ближайший месяц запланировало покупку иностранной валюты на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объём покупок составит 6,5 млрд рублей.

Минфин направит на покупку валюты почти 124 млрд рублей

Это меньше, чем месяцем ранее и может быть связано с незначительным снижением цен на нефть. Ранее Минфин сообщал, что в апреле средняя цена на нефть марки Urals снизилась на 1,8% по сравнению с мартом.

В связи с этим в апреле финансовое ведомство приобрело больше валюты, чем получило в рамках дополнительных нефтегазовых доходов.

Как следует из сегодняшнего заявления Минфина, в ближайший месяц объём дополнительных нефтегазовых доходов должен составить 176,5 млрд рублей, но анонсированы покупки валюты только на 123,7 млрд рублей. Таким образом, в апреле министерство купило на 52,8 млрд рублей больше валюты, чем следовало.

Минфин вернулся к покупке валюты с января 2021 года. К началу мая ведомство купило валюту на 300 млрд рублей.

Минфин приобретает валюту на дополнительные нефтегазовые доходы и впоследствии перечисляет их в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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