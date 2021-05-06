Минфин направит на покупку валюты почти 124 млрд рублей

Министерство финансов РФ в ближайший месяц запланировало покупку иностранной валюты на 123,7 млрд рублей. Ежедневный объём покупок составит 6,5 млрд рублей.

Это меньше, чем месяцем ранее и может быть связано с незначительным снижением цен на нефть. Ранее Минфин сообщал, что в апреле средняя цена на нефть марки Urals снизилась на 1,8% по сравнению с мартом.

В связи с этим в апреле финансовое ведомство приобрело больше валюты, чем получило в рамках дополнительных нефтегазовых доходов.

Как следует из сегодняшнего заявления Минфина, в ближайший месяц объём дополнительных нефтегазовых доходов должен составить 176,5 млрд рублей, но анонсированы покупки валюты только на 123,7 млрд рублей. Таким образом, в апреле министерство купило на 52,8 млрд рублей больше валюты, чем следовало.

Минфин вернулся к покупке валюты с января 2021 года. К началу мая ведомство купило валюту на 300 млрд рублей.

Минфин приобретает валюту на дополнительные нефтегазовые доходы и впоследствии перечисляет их в Фонд национального благосостояния в рамках бюджетного правила.

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