Сенатор перечислила категории граждан с правом на получение двух пенсий

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кто из россиян имеет право получать сразу две пенсии.

В интервью "Парламентской газете" Бибикова привела в пример инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Эти люди могут получать пенсию по инвалидности и пенсию по старости.

В отдельных случаях, по её словам, две пенсии получают бывшие сотрудники силовых структур — военную и по старости. При этом силовики могут претендовать только на неполную часть пенсии по старости. Обычно пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой, но силовики получают только страховую, и то при наличии стажа в 12 лет и 21 пенсионного балла.

Также сенатор согласилась с тем, насколько сложна пенсионная формула, но разъяснила, как считать пенсионные баллы. Нужно ориентироваться на МРОТ: если зарплата составляет один МРОТ, то человек получает один балл, если два МРОТ, то два балла и так далее.

Кроме того, Бибикова напомнила, что с 1 августа текущего года повысятся пенсии работающих пенсионеров, но это будет не индексация, а перерасчёт. Он будет сделан для тех, кто официально работал в предшествующем году, неважно сколько времени — месяц, два или двенадцать.

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