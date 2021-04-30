По итогам марта 2021 года средний размер выданного в России автокредита впервые в истории превысил 1 млн рублей, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
Средний автокредит составил 1 млн 52,1 тысячи рублей, что на 23,6% больше, чем год назад. По сравнению с февралём показатель вырос на 7,2%.
Планку в 1 млн рублей "пробили" 10 из 30 крупнейших по объёмам автокредитования регионов, уточняет бюро. В пятёрку регионов с самыми высокими средними размерами автокредитов входят Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ленинградская область.
Сильнее всего средний автомобильный кредит вырос в Кемеровской области (+74,8%), Татарстане (+29,6%), а также в Самарской (+29,4%), Калужской (+25,1%) и Саратовской (+24,5%) областях.
Рост среднего размера автокредита напрямую связан повышением цен на автомобили, которое наблюдается последний год.
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