Эксперты оценили риски отрицательных цен на нефть

Ровно год назад, 20 апреля 2020 года, биржевые цены на нефть марки WTI впервые в истории рухнули до отрицательного значения — минус $40 за баррель. Эксперты оценили риски повтора такой ситуации.

В частности, доцент кафедры экономической теории РЭУ им г. В. Плеханова Олег Чередниченко считает, что вероятность повторения отрицательных цен на нефть отсутствует в перспективе ближайшего года, поскольку миру уже не грозит "полный локдаун", а полноценный выход из пандемического кризиса возможен в ближайший год, сообщает РИА "Новости". Он объясняет прошлогоднее событие тем, что борьба с коронавирусом шла практически "вслепую" и ещё не придумали системных мер для кардинального разворота ситуации.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitсh Дмитрий Маринченко полагает, что отрицательные цены на нефть нужно рассматривать как курьёз, который вряд ли когда-то ещё повторится. Он напомнил, что обвал произошёл за день до истечения контракта у майских фьючерсов, а фьючерсы на поставку нефти в другие месяцы были затронуты в меньшей степени.

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