США хотят сделать доллар по 125 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что целью всех санкций США является подрыв рубля. Хотя ограничения влияют на курс российской валюты только опосредованно.

Тем не менее, Демура уверен, что все действия американских властей направлены на то, чтобы доллар стоил сначала 87 рублей, потом 95 рублей, "а там уже 125 и дальше", сообщает "Вечерняя Москва". О том, в какие сроки США собираются реализовать свой план, аналитик не уточнил.

При этом кандидат экономических наук Михаил Беляев и вовсе сомневается в том, что американские санкции окажут на курс рубля какой-либо значительный эффект. Он обратил внимание на небольшой государственный долг России и то, что она — "аккуратный плательщик".

По его мнению, текущие колебания российской валюты связаны не только с внешней обстановкой, но и "разыгравшейся" инфляцией. Беляев в качестве примера привёл курс доллара на уровне 75 рублей, назвав его "якорным". По словам экономиста, "инфляция взяла и немного отъела" и теперь курс доллара равен 76 рублям, через месяц-полтора она может отъесть ещё "рублик" и тогда американская валюта будет стоить 77 рублей.

При этом Беляев подчеркнул, что у любого отклонения есть свои пределы. Так что никакой тенденции к "стремительному обрушению" рубля нет.

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