Эксперт рассчитал, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей

Чтобы получать пассивный доход в 100 тысяч рублей ежемесячно, нужно иметь определённый капитал. Каким он должен быть, подсчитал директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

По его словам, наиболее надёжным инструментом в мире — активом-убежищем — считаются государственные облигации США, сообщает агентство "Прайм". Это объясняется практически нулевой вероятностью того, что США не сможет расплатиться по обязательствам в валюте, которую сами и эмитируют. Соответственно, ставки доходности по американским облигациям очень низкие — 1-2,5% годовых.

Поэтому для получения ежемесячного дохода в 100 тысяч рублей, нужно вложить в них около 68,5 млн рублей. Расчёт сделан на основе средней ставки доходности в 1,75% годовых.

Если вкладывать в наиболее надёжные российские инструменты, то получить такой же доход можно, имея капитал величиной в стоимость "хорошей квартиры в Москве".

При этом эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов считает, что любой актив требует внимания инвестора и периодического принятия решений о том, перевести ли вложения в другой актив или оставить без изменений. Поэтому доход даже от самых надёжных инструментов можно лишь условно называть пассивным.

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