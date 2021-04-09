Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой

Исследование сервиса "Работа. ру", проведённое среди 4,5 тысячи россиян, показало, сколько граждан довольны уровнем своей зарплаты и какую прибавку они хотели бы получить. Результатами исследования сервиса поделилось РИА "Новости".

Итак, из 4,5 тысячи россиян старше 18 лет величиной своей зарплаты довольны только 9%, а 25% хотят, чтобы её увеличили на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Почти столько же согласны на увеличение зарплаты на 20-30 тысяч рублей, каждый пятый — на 10-20 тысяч, 14% — на 40-50 тысяч, 10% — на 30-40 тысяч.

Всего 7% опрошенных готовы на повышение зарплаты на сумму до 10 тысяч рублей.

В ходе исследования выяснилось, что в первом квартале 2021 года зарплата повысилась только у 7% россиян, причём 1% получил надбавку за счёт карьерного роста. Стоит также отметить, что ещё 1% получил повышение в должности, но размер зарплаты у них не изменился. У 92% опрошенных зарплата никак не поменялась.

В декабре 2020 года сообщалось, что 32% компаний собираются повысить зарплаты сотрудникам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.