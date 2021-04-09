Россиянам подсказали, при каком курсе стоит продавать доллары

В начале текущей недели курс доллара подскочил до 78 рублей за $1, что могло бы послужить сигналом для продажи американской валюты. Но трейдер срочного рынка и главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда "КТ" Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU рассказал, что доллары имеет смысл продавать при другом курсе.

По его мнению, американскую валюту нужно продавать только тогда, когда её стоимость превысит 81 рубль, и только, если есть крупные сбережения.

"Когда цена дойдёт к 81 рублю, то, если есть значительные сбережения, можно сконвертировать валюту в рубль и получить добавленную стоимость", — подчеркнул он.

При этом Зайченко рекомендовал продавать доллары при таком курсе, если сбережения превышают $100 тысяч. Если сбережения меньше этой суммы, "то задумываться не стоит", так как выгода от конвертации будет незначительной.

В то же время, по прогнозу эксперта, в ближайшее время доллар вряд ли сумеет подойти к отметке в 81 рубль. По его словам, курс рубля по отношению к доллару сильно зависит от мировых цен на нефть, которые будут расти, а значит рубль укрепится, и доллар не успеет подорожать до нужной отметки.

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