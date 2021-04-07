Россияне сняли рекордную сумму с валютных вкладов Сбербанка

Объём валютных вкладов в Сбербанке сократился на максимальную с марта 2020 года сумму — $635,6 млн, или на 2,5%, до $24,4 млрд, согласно оборотной ведомости. Часть из них, а именно $78 млн, "перекочевали" на валютные счета, но не смогли компенсировать валютный отток. Эксперты объясняют отток потерей интереса россиян к низкодоходным депозитам и попыткой выиграть на ослаблении рубля, сообщает РБК.

Отток валютных вкладов был максимальным с марта 2020 года, когда россияне забрали из Сбербанка почти $1,4 трлн. Заметное сокращение валютных вкладов наблюдалось также в мае и сентябре прошлого года. Причём последнее совпало с ослаблением рубля.

Эксперты считают, что в целом продолжается тенденция перетока денежных средств из вкладов на текущие счета. Тот факт, что в марте приток на валютные счета был меньше, чем отток вкладов, связан с конвертацией валюты на фоне ослабления рубля.

"Фактически валюта могла конвертироваться в рубли и уже в рублях аккумулироваться на текущих счетах", — объясняют эксперты.