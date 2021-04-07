В Госдуму внесён второй проект о возобновлении индексации пенсии

В Госдуму внесён ещё один законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. На этот раз инициатором стала Адыгея.

Днём ранее аналогичный законопроект внесли депутаты Севастополя.

В пояснительной записке адыгейского законопроекта, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента, также говорится о существенном снижении покупательской способности пенсионеров после отмены индексации пенсий в 2016 года.

Кроме того, указываются всё те же цифры о снижении числа работающих пенсионеров. При этом депутаты Адыгеи указывают, что далеко не все пенсионеры перестали работать, большая часть из них перешла на получение "серой зарплаты". В итоге пенсионеры продолжают работать, но с их зарплат не отчисляются взносы в Пенсионный фонд.

Также адыгейские депутаты отмечают "негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом".