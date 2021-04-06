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В Госдуму внесён проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

Экономика » Финансы » Деньги

Депутаты в очередной раз внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров, приостановленной в 2016 году. На этот раз инициаторами восстановления справедливости стали депутаты Севастополя.

В Госдуму внесён проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

Документ уже опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Он предусматривает возвращение индексации "рабочих" пенсий с 2022 года. На это потребуется только в 2022 году дополнительно 400 млрд рублей.

Как говорится в пояснительной записке, отмена индексации негативно отразилась на финансовом положении работающих пенсионеров и привела к существенному снижению их покупательской способности. В ответ на это число официально работающих пенсионеров резко сократилось.

Так, на 1 января 2016 года в России официально работали почти 15,3 тысячи пенсионеров. В дальнейшем их число сократилось до 9,6 млн человек, согласно докладу Счётной палаты об исполнении бюджета. Авторы законопроекта считают, что вследствие этого добиться реальной экономии не удалось. Более того, потребовался дополнительный трансферт в размере 40,6 млрд рублей.

Отметим, что это далеко не первый законопроект о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров. Все они остаются без одобрения правительства, которое до сих пор не приняло решение относительно этого вопроса, как вчера заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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