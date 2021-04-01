ЕСПЧ стал реже выносить решения в пользу россиян

По итогам 2020 года Европейский суд по правам человека обязал российское правительство выплатить гражданам сумму, более чем в два раза меньше, чем в 2019 году. Об этом следует из ежегодного отчёта Комитета министров Совета Европы.

Так, в 2020 году сумма выплат по вынесенным в пользу россиян решениям составила всего 11,5 млн евро. Годом ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить 28,5 млн евро.

Также в отчёте Комитета министров Совета Европы отмечается, что порядка трети компенсаций (28 из 105) были выплачены с задержкой.

Всего за 2020 год в ЕСПЧ поступило более 10 тысяч заявлений россиян. Из них до суда дошли только 570. Нарушения прав человека обнаружены всего в 173 случаях.

Ранее Комитет министров Совета Европы остался недоволен тем, что в феврале Алексея Навального приговорили к реальному сроку заключения по делу "Ив Роше". Как говорилось в официальном заявлении комитета, это решение принято в ходе

"принципиально ошибочного разбирательства, полностью противоречит выводам и духу" ЕСПЧ.

Также Комитет министров Совета Европы потребовал от российского правительства провести расследование преступлений, совершённых против журналистов.