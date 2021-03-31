Пенсионный фонд опроверг "мизерные" прибавки к пенсии

Пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля индексируются на 3,4% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Размер надбавки составит от 270 до 514 рублей в месяц.

В итоге средний размер социальной пенсии после индексации составит 10,2 тысячи рублей, детям-инвалидам — 15 тысяч, инвалидам с детства первой группы — 15,16 тысячи, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Днём ранее Партия пенсионеров назвала апрельскую индексацию пенсий "фантомной", поскольку размер надбавки составит от 124 до 350 рублей, а пенсионерам по возрасту прибавят "аж 145 рублей 75 копеек".

Также партия обратила внимание на то, что индексация социальных пенсий в полтора раза ниже, чем официальная инфляция.

Как заявил ПФР сегодня, пенсии индексируются не в зависимости от динамики потребительских цен, а исходя из повышения прожиточного минимума пенсионера.

Повышение коснётся 3,9 млн пенсионеров, включая 3,2 млн получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (2,1 млн) и по потере кормильца (1 млн).