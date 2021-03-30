Партия пенсионеров рассчитала, насколько реально вырастут пенсии

Широко разрекламированная индексация социальных пенсий с 1 апреля 2021 года абсолютно не соответствует действительности, считает Партия пенсионеров. В реальном денежном выражении прибавка будет "мизерной".

Плановая индексация социальных пенсий принесёт их получателям от 124 до 350 рублей. При этом для пенсионеров по возрасту прибавка составит "аж 145 рублей 75 копеек", что позволит увеличить пенсию с 5 606 рублей до 5 751 рубля. К этой сумме прибавят региональные доплаты до прожиточного минимума пенсионера, и формально пожилые россияне не будут считаться бедными.

Партия пенсионеров настаивает на том, что сообщения о щедрости финансового блока и Пенсионного фонда не соответствуют действительности.

Во-первых, заявленная индексация на 3,4% почти в полтора раза меньше официального уровня инфляции. Если же учитывать фактическую инфляцию, то ничтожность прибавки становится ещё более очевидной.

Во-вторых, затраты на индексацию пенсий (12,8 млрд рублей) составляют всего 10% от ежегодных расходов Пенсионного фонда на собственное содержание.