Почему официальная инфляция отличается от происходящего в магазинах

Основное различие между официальной и наблюдаемой инфляцией — в методиках их подсчётов. Поэтому эти показатели, отражающие одни и те же процессы в экономике, так сильно отличаются друг от друга.

Об этом "Правде.Ру" рассказал аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев.

Официальная инфляция — ту, что даёт Росстат — подсчитывается на основании динамики цен по фиксированному и очень ограниченному перечню товаров и услуг: 400 товаров и 120 услуг (цифра не постоянная и периодически меняется). Очевидно, что оценить по столь скудному набору фактическое изменение стоимости жизни можно только с очень высокой погрешностью.

При этом наблюдаемая инфляция оценивается по опросу населения и включает в себя намного большее количество товаров и услуг.

"Ведь кто-то чинит машину в "гаражном сервисе", у кого-то ребенок занимается с репетитором или ходит в спортивную секцию, кто-то покупает редиску и петрушку на рынке, кто-то делает маникюр или прическу у знакомого мастера", — указал Коренев.

Все эти затраты в официальную инфляцию Росстата не попадают.

Поэтому наблюдаемая инфляция куда более полно отражает динамику цен, но и у неё есть минус — определённая субъективность. Очень часто люди озвучивают не то, "как на самом деле", а то, "как кажется им".

В результате получаем официальную инфляцию на уровне 5,8%, а наблюдаемую — 10,5-11%.