Новости от зампреда ЦБ Михаила Алексеева: в скором времени российские купюры ждёт масштабное "обновление". Оно коснётся как дизайна (на купюрах появятся новые города), так и "функционала" — станет лучше защита от мошенников-фальшивомонетчиков.
Насколько необходимо "обновление"? Ожидается ведь не только смена дизайна, но и смена "защитного комплекса". Текущие варианты купюр действительно устарели, стали "уязвимы" для разного рода мошенников?
Для "Правды. Ру" рассказывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
На сегодняшний день, рассказывает эксперт, в стране очень много поддельных купюр номиналом в 2 и 5 тысяч рублей. Ситуацию можно описать словом "нашествие". Так что необходимость обновления купюр назрела, как назрели и конкретные шаги в этом направлении.
"Понятно, что существует необходимость постоянного совершенствования системы контроля, механизмов безопасности, систем безопасности денег, чтобы мы могли понимать, что это деньги неподдельные. К тому же в преступном мире технологии тоже развиваются. Поэтому вполне назрели новые шаги", — считает Колташов.
Символическая сторона тоже приятна — новые города украсят купюры, плюсом ко всему получится значительно снизить износ купюр в обращении. При этом в плане затрат данное мероприятие вполне доступно для нашего ЦБ.
"Центральный банк для того и существует, чтобы с такими задачами справляться. У него дефицита нет", — уверен Колташов.
"Нашествие" поддельных банкнот сигнализирует также о своеобразном "кризисе бдительности": многие расслабились, привыкли к тому, что правоохранительные органы в достаточной мере проработали вопрос.
"Преступный мир не стал терять время даром и организовал целое "наступление" на этом фронте.
Лично я неоднократно видел странных молодых людей, которые стоят у банкоматов, и просят разменять им 2-тысячные купюры. Аппараты их не берут, по крайней мере, старого типа аппараты не берут их у Сбербанка.
Расчёт делается на наивного человека, который разменяет — отдаст 2 тысячи, даст деньгами взамен за фантик", — резюмирует Колташов.
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