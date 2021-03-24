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Нашествие подделок: эксперт объяснил, почему замена купюр - важный шаг

Экономика

Новости от зампреда ЦБ Михаила Алексеева: в скором времени российские купюры ждёт масштабное "обновление". Оно коснётся как дизайна (на купюрах появятся новые города), так и "функционала" — станет лучше защита от мошенников-фальшивомонетчиков.

Нашествие подделок: эксперт объяснил, почему замена купюр - важный шаг

Насколько необходимо "обновление"? Ожидается ведь не только смена дизайна, но и смена "защитного комплекса". Текущие варианты купюр действительно устарели, стали "уязвимы" для разного рода мошенников?

Для "Правды. Ру" рассказывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Нашествие" подделок и другие факторы: зачем менять купюры

На сегодняшний день, рассказывает эксперт, в стране очень много поддельных купюр номиналом в 2 и 5 тысяч рублей. Ситуацию можно описать словом "нашествие". Так что необходимость обновления купюр назрела, как назрели и конкретные шаги в этом направлении.

"Понятно, что существует необходимость постоянного совершенствования системы контроля, механизмов безопасности, систем безопасности денег, чтобы мы могли понимать, что это деньги неподдельные. К тому же в преступном мире технологии тоже развиваются. Поэтому вполне назрели новые шаги", — считает Колташов.

Символическая сторона тоже приятна — новые города украсят купюры, плюсом ко всему получится значительно снизить износ купюр в обращении. При этом в плане затрат данное мероприятие вполне доступно для нашего ЦБ.

"Центральный банк для того и существует, чтобы с такими задачами справляться. У него дефицита нет", — уверен Колташов.

"Кризис бдительности": расслабляться не стоит

"Нашествие" поддельных банкнот сигнализирует также о своеобразном "кризисе бдительности": многие расслабились, привыкли к тому, что правоохранительные органы в достаточной мере проработали вопрос.

"Преступный мир не стал терять время даром и организовал целое "наступление" на этом фронте.

Лично я неоднократно видел странных молодых людей, которые стоят у банкоматов, и просят разменять им 2-тысячные купюры. Аппараты их не берут, по крайней мере, старого типа аппараты не берут их у Сбербанка.

Расчёт делается на наивного человека, который разменяет — отдаст 2 тысячи, даст деньгами взамен за фантик", — резюмирует Колташов.

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Автор: Константин Шапров
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